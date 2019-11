Zuiderzeemuseum in Enkhuizen krijgt eervolle vermelding in nieuwe editie van Lonely Planet

ENKHUIZEN - Het Zuiderzeemuseum heeft een eervolle vermelding gekregen in de nieuwe editie van de reisgids 'Best in travel' van Lonely Planet. Het museum in Enkhuizen wordt aangemerkt als 'top choice' in Nederland. Martine de Winter, hoofd Marketing en Communicatie van het museum, spreekt zich erover uit: "Dat een internationale reisgids zoals de Lonely Planet de kwaliteit en historische waarde van het museum zo waardeert en op deze manier meeneemt in de editie voor 2020, maakt ons nog trotser dan wij al waren."

"Onze honderdduizenden bezoekers zijn altijd erg enthousiast over hun bezoek en geven ons al jaren hoge waarderingen in onderzoeken en op websites zoals TripAdvisor en Google", vertelt Martine. "Daarnaast zetten we het museum met onze marketing zo mooi en interessant mogelijk neer om nog meer mensen te enthousiasmeren een bezoek te brengen aan het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen."

Nederland staat op de zevende plek in de nieuwste editie van deze reisgids, naast landen als Bhutan, Aruba en Costa Rica. Andere plekken die de reisgids aangeeft als 'top choices' in Nederland zijn Amsterdam en het Nationaal Park Hoge Veluwe. Het Zuiderzeemuseum ontving dit jaar ook de zilveren award voor leukste uitje in Noord-Holland van de ANWB.

In verband met de vernieuwing is een deel van het binnenmuseum tijdelijk gesloten. In februari 2020 kun je weer naar het vernieuwde binnenmuseum om daar de nieuwe tentoonstelling 'Zee vol verhalen' te bewonderen.

Lonely Planet

Lonely Planet maakt jaarlijks de wereldwijd zeer goed gelezen 'Best in travel' uitgave om toeristen te wijzen op het beste van de beste. Bij de totstandkoming van de gids met zijn lijstjes vragen ze iedereen, van hun schrijvers en redacteuren tot hun online familie van influencers op social media, naar hun aanraders voor 2020. In alle reisgidsen worden de populairste, mooiste en meest zeldzame bezienswaardigheden uitgebreid beschreven.