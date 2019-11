Schotse zeehond Bob overleden op strand IJmuiden: "Hij mocht niet terug naar huis"

IJMUIDEN - Op het strand van IJmuiden is zeehond Bob dood gevonden. Het dier, dat vermoedelijk uit Schotland komt, was sinds juni geregeld te vinden op het strand. "Bob is hier op vakantie geweest, maar hij mocht niet meer terug naar huis", zegt een medewerker van Stichting Reddingsteam Zeedieren Velsen.

Al snel nadat de zeehond in juni was gezien, werd hij Bob genoemd door IJmuidenaren. Strandbezoekers werden wel gewaarschuwd niet te dicht in de buurt van de zeehond te komen. "Ik kijk zo lief, maar ik heb tanden en ik bijt je", meldde de stichting toen op sociale media. Ook na die tijd werd Bob nog geregeld gespot.

Melding voorbijganger

Medewerkers van een reddingsteam voor zeedieren rukten dinsdag uit na een melding van een voorbijganger die een zeehond had zien liggen. Het dier lag in het water en was niet makkelijk bereikbaar. De reddingsbrigade haalde de zeehond daarom uit het water. "Waarna wij hem herkenden, onder meer door zijn aparte vacht."

Waaraan Bob is doodgegaan, is niet bekend. Op het strand van IJmuiden zitten wel vaker zeehonden. "Bob was anders, ook omdat hij agressiever bleek dan zijn soortgenoten."