Opvallend veel aangiftes van vernielde auto's in Heerhugowaard: "Denk dat ze een rondje hebben gemaakt"

HEERHUGOWAARD - Heerhugowaardse autobezitters opgelet: bij de politie komen er de afgelopen dagen opvallend veel aangiftes binnen van vernieling van voertuigen. En bij iedere auto gaat de dader (of gaan de daders) op dezelfde manier te werk: één of meerdere autoruiten worden ingeslagen.

Dat meldt wijkagent Maurice Smit vanavond op Twitter. Op de vraag van een volger of er ook iets uit de betreffende voertuigen wordt gestolen, laat hij weten dat dat niet het geval is.

De moeder van Annemiek Stins is een van de gedupeerden, vertelt Annemiek aan NH Nieuws. "En haar buurman ook, ik denk dat ze een rondje hebben gemaakt, want als ik afga op de reacties onder mijn post op Facebook denk ik dat er stuk of tien auto's zijn vernield."

Annemiek heeft inmiddels contact gehad met wijkagent Smit. Dat er niets wordt buitgemaakt, zoals hij schrijft, klopt volgens haar niet helemaal. "Uit de auto van m'n moeder is een sigarettenpakje met parkeergeld meegenomen. En in de auto van haar buurman was het dashboardkastje opengebroken."

Veiligheidshamer

Ze vermoedt dat de dader of daders gebruikmaken van een veiligheidshamer. "Want er zijn nergens bakstenen gevonden." Bovendien zou haar moeder wakker zijn geworden als de ruit van haar auto met geweld zou zijn ingegooid. "Maar met zo'n hamertje doe je het bijna geluidloos."

Annemiek is er 'wel klaar mee', vertelt ze. "Want het is al de derde keer in een half jaar tijd dat dit gebeurt." Over de daders van dit vandalisme wil ze niet speculeren. "Maar er gebeurt wel veel de laatste tijd, en door de vele hangjongeren op straat durft m'n moeder niet meer naar buiten."