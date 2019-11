Brand in gebouw in Hoorn

HOORN - Bij een gebouw aan de Schelpenhoek in Hoorn is vanavond een brand uitgebroken. De brand is inmiddels geblust.

Volgens een ooggetuige gaat het om een restaurant, maar dat kan een woordvoerder van de Veiligheidsregio niet bevestigen.

De brandweer zou de vlammen al onder controle hebben. De vlammen zijn niet overgeslagen naar omliggende gebouwen. Over eventuele slachtoffers is niets bekend.

Later meer.