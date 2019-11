Overval op stationskiosk Heerhugowaard: politie jaagt op daders

HEERHUGOWAARD - Twee daders hebben vanavond een overval gepleegd op de stationskiosk van het station van Heerhugowaard. Daarbij hebben ze een onbekend geldbedrag buitgemaakt.

Dat bevestigt een woordvoerder van de politie. De twee sloegen rond 19.45 uur toe. Hun signalement is (nog) niet bekend, maar ze zijn op een scooter gevlucht. Of ze een wapen hebben gebruikt is nog niet bekend. De politie kamt de omgeving uit.

Het gaat om de Stationshuiskamer, waar reizigers terechtkunnen voor onder meer hapjes en drankjes. Een deel van het station en perron - rond de kiosk - is afgezet. Voor zover bekend hebben de gebeurtenissen geen invloed op de dienstregeling.