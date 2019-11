Automobilist belandt in sloot naast dijk in Bergen

BERGEN - Een automobilist is vanavond in Bergen van de weg geraakt en in een naastgelegen sloot beland.

Dat gebeurde rond 19.15 in een bocht de Oosterdijk, een landweggetje tussen het dorp Bergen en het Noordhollandsch Kanaal. De auto kwam op z'n flank in het water terecht.

Volgens getuigen heeft de automobilist zichzelf in veiligheid gebracht en het er zonder kleerscheuren vanaf gebracht. Een bergingsbedrijf komt ter plaatse om de auto uit het water te takelen.