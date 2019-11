Ajax siddert tegen PEC Zwolle, maar wint toch

ZWOLLE - Ajax heeft een benauwde zege op PEC Zwolle geboekt. Na een prima eerste helft stonden de Amsterdammers met 1-3 voor, maar de ploeg van Erik ten Hag had het heel lastig in het tweede bedrijf. Uiteindelijk deed David Neres de Zwollenaren definitief de das om: 2-4.

Erik ten Hag koos voor Noussair Mazraoui op de rechtsbackpositie ten koste van Sergiño Dest. Verder voerde de trainer van Ajax geen wijzigingen door ten opzichte van de wedstrijd tegen Feyenoord (4-0). De Amsterdammers troffen met PEC Zwolle een tegenstander die behoorlijk uit vorm was: uit de laatste vijf wedstrijden haalde de ploeg van John Stegeman slechts drie punten. Wat ze wel in de weg kon staan, was het slechte kunstgras in Zwolle.

Direct na de aftrap werden de intenties van PEC Zwolle duidelijk: verdedigen. Dat deed de ploeg echter niet geweldig, want na zes minuten lag de bal al achter Xavier Mous. De doelman maakte een fikse fout na een aanval over meerdere schijven. Hij tikte de bal na een voorzet pal voor de voeten van Quincy Promes, die zo kon binnentikken. Na tien minuten was het weer raak en opnieuw was Promes de doelpuntenmaker. Hij kopte een puntgave voorzet van Hakim Ziyech in de hoek. David Neres maakte de derde, opnieuw na een prachtige voorzet van Ziyech. De Braziliaan nam aan en was te handig voor Mous: 0-3. De twintigste minuut moest toen nog beginnen.

Doelpunten PEC Zwolle

Lisandro Martínez had eerder in de wedstrijd een venijnige schop gekregen van Gustavo Hamer en had last. Ten Hag haalde hem uit voorzorg al na een half uur spelen. Hamer viel niet alleen op door die schop: tien minuten voor rust was hij scherp en strafte een foutje van de ingevallen Edson Álvarez hard af. Hij sprintte richting doel en zowel Joël Veltman als André Onana kon hem niet afstoppen: 1-3.

PEC Zwolle beleefde een betere tweede helft, die wat rommeliger verliep voor Ajax. De scherpte ontbrak en zo kon het dat de Zwollenaren de aansluitingstreffer maakten. Op dat moment speelden de Amsterdammers met tien man, omdat Álvarez een flinke beuk te verwerken kreeg van de latere doelpuntenmaker, Mustafa Saymak. Hij kopte een lange voorzet binnen achter Onana. De meegereisde Ajax-fans waren boos: ze vonden dat Saymak niet geel, maar rood had moeten hebben voor zijn charge.

Saymak scoorde nog een tweede keer, maar de grensrechter vlagde voor buitenspel. Lange tijd leek PEC Zwolle meer aanspraak te maken op de 3-3 dan Ajax op de 2-4. Dennis Johnsen, huurling van Ajax, had zijn club pijn kunnen doen toen hij naar binnen kwam en schoot. Het schot ging een halve meter naast het doel van Onana. Ajax stelde daar in aanvallend opzicht weinig tegenover. Toch wist de ploeg van Ten Hag de zege over de streep te trekken. Neres maakte een paar minuten voor tijd de bevrijdende treffer na weer een assist van Ziyech: 2-4. De sfeer werd nog wat onvriendelijk in de laatste minuten, maar daar bleef het bij.

Met de zege op de Zwollenaren is er een gat van negen punten ontstaan met achtervolgers AZ, PSV en Vitesse. Die ploegen spelen later dit weekend.

Opstelling PEC Zwolle: Mous; Van Wermeskerken, Lachman, Lam, Paal; Hamer, Clement (Thy/79), Saymak (Dekker/70), Nakayama; Van Crooij, Ghoochannejhad (Johnsen/55)

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Veltman, Blind, Tagliafico; Martínez (Álvarez/28 (Gravenberch/63)), Van de Beek (Marin/72), Promes; Neres, Tadić en Ziyech