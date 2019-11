Boek over gecrashte Zandvoortse autocoureur: "Wim was de Max Verstappen van toen"

ZANDVOORT - Ruim 50 jaar nadat de Zandvoortse Wim Loos om het leven kwam bij een crash, presenteren twee dorpsgenoten een boek over zijn leven. Wim was pas 21 jaar toen hij overleed, en was naar verluidt 'de Max Verstappen van toen'.

Op de begraafplaats aan de Zandvoortse Tollenstraat verzamelt een kleine groep betrokkenen en familieleden van Wim. Ze leggen een krans om zijn overlijden in 1967 te herdenken. "Een heel mooi moment", zegt zijn 81-jarige zus Sina Paap. Ze is de enige uit het gezin die nog leeft, en geraakt door het eerbetoon. "Deze dag zet me wel even aan het denken."

Het is een jaar geleden dat Rob Petersen begon aan het boek. "Ik beheerde altijd zijn archief al", zegt de jeugdvriend van Wim. "Ik wilde daar heel graag meer mee doen, maar het kwam er niet van." Tot hij uiteindelijk besloot om samen met uitgever Gerie Hoekstra te beginnen aan een biografie. "Ik kreeg hulp van journalist Olof van Joolen, hij kan een stuk beter schrijven dan ik, dus hebben we samen aan het boek gewerkt."

Herinneringen

Samen interviewden ze zoveel mogelijk mensen die Wim hebben gekend. "Heel bijzonder", vindt Hoekstra. "Rob en ik merkten dat mensen nog veel herinneringen aan Wim hebben, en ze waren bereid allerlei foto's en ander materiaal aan ons te geven." Het gaat bovendien om een heel bijzonder talent, verklaart Petersen. "Hij was de Max Verstappen van nu, zouden we vandaag de dag zeggen."

Eren

Nooit kreeg de talentvolle racer een monument, en op circuit Zandvoort kon ook geen bocht naar hem vernoemd worden. Hoog tijd om de jonge racer de eer te geven die hij verdient, vinden de schrijvers. "Wie weet wat er nog meer uitkomt", vraagt Petersen zich hardop af. "Maar voorlopig is het wel even goed geweest, we hebben er veel tijd in gestopt en we zijn ontzettend blij met het resultaat."

Bovendien is er nog veel werk aan de winkel. "Het is een echt Zandvoorts project, dus hier en daar moest het low-budget", zegt Hoekstra lachend. "Dus morgen springen we op de fiets en gaan we iedereen die al een exemplaar heeft besteld, er eentje brengen."