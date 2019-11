Luguber: duikende Youtuber stuit op kooien met kadavers in 't Twiske

OOSTZAAN - Dingen zoeken onder water, dat is wat de Nederlander Emile Beuker doet op zijn YouTubekanaal Finding Stuff. Afgelopen week bracht hij een bezoekje aan de Stooterplas in recreatiegebied Het Twiske in de Zaanstreek en deed tijdens zijn zoektocht een lugubere ontdekking.

Met een duikoutfit en genoeg lucht in de flessen ging de Nederlander in eerste instantie op zoek naar wrakken op de bodem van het meer. Zo trof hij verschillende gezonken boten en zelfs een container aan. Totdat hij een stukje dieper de plas in ging - op zo'n tien meter onder het wateroppervlakte - en in de verte een onheilspellende ontdekking deed.

Tot zijn grote schrik vond hij kadavers in een kooi. De 'objecten' waren al in een verre staat van ontbinding en leken er al enige tijd te drijven. "Wat is dat?", is de reactie van de duiker.

Onderzoek universiteit

Nog maar net van de schrik bekomen, vraagt Beuker zich af wat zijn vondst nou eigenlijk is en pleegt een belletje naar de Twiske-Waterland. Een manager van de plas weet hem te melden dat de kadavers kleine biggetje zijn en dienen voor een onderzoek van de universiteit. "Er wordt gekeken hoe de diertjes ontbinden na verloop van tijd. Daarmee onderzoeken ze hoe dat met mensen gaat die onder water liggen", aldus de verklaring van de manager.