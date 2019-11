College Haarlemmermeer fluit directeur wijkcentra terug: zwarte pieten toch welkom

HAARLEMMERMEER - Ondanks een aangekondigde ban zijn zwarte pieten toch welkom in de buurthuizen van de Stichting Maatvast in Haarlemmermeer. Daarvoor moest het college van de gemeente de directeur wel terugfluiten, want hij had in een intern memo eerder laten weten bij de sinterklaasvieringen in de buurt- en wijkcentra geen zwarte pieten te willen zien.

Met de ban op zwarte pieten wilde Maatvast de sinterklaasviering voor iedereen feestelijk houden. Ze hoopte een hoogoplopende discussie te mijden, maar dat pakte anders uit. Enkele weken nadat de brief naar de wijkcentra was gestuurd, kreeg Forza!Haarlemmermeer-fractievoorzitter 'm onder ogen en deelde 'm op social media.

In de brief legt de directeur uit dat zijn stichting geen standpunt wil innemen, maar er niet aan ontkomt een helder uitgangspunt te bieden. Gemakshalve, en om de vieringen feestelijk te houden, had de stichting besloten de landelijke richtlijn [lees: NTR, dit jaar voor het eerst Sinterklaasjournaal zonder volledig zwarte pieten] te volgen. "In de praktijk betekent dit dat wanneer er bij uw intocht gebruik wordt gemaakt van de traditionele Zwarte Piet de viering niet zal kunnen plaats vinden in onze locaties."

Meijer reageerde verbolgen en speelde op de man. "Directeur die graag wil deugen bepaalt even hoe Sinterklaas gevierd moet worden." Hij kondigde aan dat 'het laatste woord hierover nog niet was gesproken', en hield woord. Ruim een week geleden diende zijn partij schriftelijk negen vragen in bij het college, met als doel de ban ongedaan te maken.

'Zonder participatie'

De partij wilde onder meer weten of de Maatvast-directeur de zwartepietenban op voorhand 'had besproken met het college of ambtenaren', en 'hoe het kan, dat de directeur, zonder enige participatie van gebruikers van de buurtcentra, een dergelijke maatregel in gaat voeren?'

Ook hoopte de partij dat het college met de stichting in gesprek wilde gaan, om de directeur op andere gedachten te brengen, of op z'n minst de ban voor een aantal wijkcentra op te heffen.

Alle soorten pieten welkom

Uit de antwoorden blijkt dat het college op dat laatste verzoek is ingegaan, en ze hem hebben overtuigd een draai te maken. "We zijn met Maatvast in overleg gegaan en hebben afgesproken dat alle soorten Pieten welkom zijn in de accommodaties van Maatvast tijdens de sinterklaasviering."

Omdat de stichting de wijkcentra in opdracht van de gemeente exploiteert, was het volgens het college 'wel op z'n plaats geweest' als de directeur het besluit op voorhand met het gemeentebestuur had afgestemd. De gemeente benadrukt dat uit het gesprek met Maatvast is gebleken dat de stichting 'met de brief niet de intentie heeft gehad afbreuk te doen' aan het uitgangspunt dat iedereen zich welkom moet voelen in de buurthuizen.

'Omgekeerde wereld'

In een tweet noemt Forza! het besluit 'goed nieuws voor de gemeente'. Tegen NH Nieuws zegt Meijer blij te zijn dat het college op initiatief van zijn partij de stichting heeft teruggefloten. Een daadwerkelijke ban op zwarte piet zou hij 'de omgekeerde wereld vinden', vooral om de Stichting Maatvast gesubsidieerd wordt door de gemeente.