Kinderen recyclen plastic afval tot pen: "Dat is toch gaaf"

HOORN - Je kan zoveel meer met plastic afval. Die les kregen acht Hoornse basisscholen vandaag mee. Zo mocht groep zeven van Het Kompas met zelf meegebracht plastic een eigen pen maken.

En wie kan er beter over het onderwerp duurzaamheid vertellen dan Edwin ter Velde. Met zijn vrouw ging hij op expeditie door Antartica in een voortuig gemaakt van gerecycled plastic. En met hetzelfde materiaal wil hij nu een zeventiende eeuws fluitschip maken van maar liefst vijftig meter.

Lees ook: Met een fluitschip van afvalplastic de wereld over: "Zo'n 350 ton afvalplastic nodig"

De kinderen zelf blijken ook al bezig te zijn met duurzaamheid. "Geen plastic dingen op de grond gooien. Als je iets vindt, gewoon weggooien", vertelt een leerling. Na de nodige uitleg gaan de kinderen aan de slag. Eerst moet het meegebrachte plastic in stukjes worden geknipt. "Niet alle soort kunnen bij elkaar. En we proberen natuurlijk ook kleuren te scheiden", legt Ter Velde uit.



Daarna gaan de stukjes in een speciaal apparaat, wordt het gesmolten, komt in een mal terecht en niet veel later is al het afval verwerkt tot een pen. Ter Velde glundert: "Dat is toch gaaf."