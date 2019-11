Het doek valt voor AstroTV: programma in 2020 van de buis

HILVERSUM - Het staat in de sterren geschreven: Astro TV gaat van de buis. Het astrologieprogramma is vanaf 1 januari 2020 niet meer te zien op Net5. Dat meldt Talpa Network.

In het programma dat sinds 2015 live werd uitgezonden konden kijkers advies vragen aan mediums en astrologen. Maar de ster van het programma is nog niet helemaal verbleekt: AstroTV zal nog wel online, telefonisch en via de app doorgaan. De show stopt volgens het Algemeen Dagblad omdat Net5 vanaf volgend jaar een gehaald andere programmering krijgt. Dat is besloten onder de leiding van nieuwe aanwinst Linda de Mol.

Mensen die toch niet zonder het mediumprogramma op televisie kunnen, niet getreurd. De RTL-variant Dit is mijn toekomst wordt wel gewoon nog uitgezonden.