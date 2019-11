Meerdere brandweerlieden bekennen fotograferen reanimatie Maynard

AMSTERDAM - Meerdere brandweerlieden hebben zich gemeld bij de organisatie van de brandweer. Zij geven toe foto's te hebben gemaakt van de reanimatie van oud-profvoetballer Kelvin Maynard, die op 18 september werd doodgeschoten in Amsterdam-Zuidoost.

Al diezelfde avond circuleerde een expliciete foto op internet, waarop te zien is hoe een aantal brandweerlieden om het slachtoffer heenstaan terwijl hij door een brandweerman gereanimeerd wordt. Ook ging er een foto rond van de gecrashte auto waarin Maynard zat toen hij werd beschoten. In een reactie op kamervragen van het CDA, uitte minister Grapperhaus gisteren zijn ongenoegen over de foto's.

Die kamervragen zijn ook de aanleiding geweest voor meerdere brandweerlieden om zich intern te melden, vertelt een woordvoerder van de brandweer. "De brandweerlieden die deze foto's hebben gemaakt worden nu ondervraagd voor het onderzoek. Ook de brandweermannen die op de foto's staan zijn onderdeel van het onderzoek."

Passende vervolgstappen

Over de reden van het maken van de foto's en de vraag hoe deze foto's op internet terecht zijn gekomen, kan de brandweer nog geen uitspraken doen. "Dat moet allemaal uit het onderzoek blijken. We willen namelijk niet vooruitlopen op de zaken. We wachten het onderzoek af en dan zullen er passende vervolgstappen worden ondernomen."

Het onderzoek naar de brandweerlieden wordt uitgevoerd door een extern bureau. De resultaten van het onderzoek worden verwacht over een à twee weken.