Alkmaarse ontwerper van Johan Cruijf Arena overleden

ALKMAAR - De Alkmaarse Rob Schuurman was een échte voetbalgek en dé architect van de Amsterdamse Arena. Het moest toendertijd een multifunctionele evenementenhal worden en met een eigen computerprogramma ontwierp hij de beste indeling voor alle bezoekers.

"Je bent meer psycholoog dan ontwerper. Gemeente, supporters, club, investeerders. Iedereen wist wat goed was. Net voetbal", zo vertelde hij aan de Volkskrant. 25 jaar na het ontwerp van de Arena staat het nog steeds zoals het is bedoeld, vindt zijn dochter. "Mijn vader was altijd praktisch. Architectuur is een kunstvorm. Maar als je heel principieel bent, komt het project er nooit. Hij dacht altijd in voortgang."

Schuurman werd geboren in een Alkmaar. Na zijn studie Bouwkunde ging hij werken bij architectenbureaus in Amsterdam en Utrecht. Uiteindelijk ging hij in 1985 voor zichzelf werken in zijn garage in het dorp Noordeloos in de Ablasserwaard. Schuurman legde zelf contact met de Haagse projectontwikkelaar Grabowsky & Poort. Voor hen ontwierp hij twee luxehotels op St. Maarten. In 1986 kreeg ditzelfde bureau de opdracht om het nieuwe stadion voor Amsterdam te ontwikkelen.

De Alkmaarder viel meteen op. Hij werkte al tien jaar bij het bureau en was een echte voetbalgek. Volgens zijn dochter had hij hart voor het project. "Maar gemakkelijk was het niet. Er zijn zoveel ontwerpen geweest. Ook op andere locaties. Hij moest alle betrokkenen op één rij krijgen. Soms werd er zomaar 40 miljoen euro van het budget afgehaald en moest alles weer opnieuw", vertelt ze aan de Volkskrant.

De Arena was voor Schuurman een levensproject. Hij overleed op 28 september aan de complicaties van een heupbreuk.