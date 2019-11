Jan Wolkers' unieke kijk op beestjes en natuur gratis in bibliotheek

TEXEL - 'Winterbloei' heet het sober uitgegeven verzamelbundeltje met verhalen van Jan Wolkers. Het boekje gaat onder andere over zijn avonturen op Rottummerplaat en verhalen over beestjes en plantjes in zijn achtertuin op Texel. Het boekje is bij alle bibliotheken in Nederland gratis af te halen. Het is uitgebracht in het kader van Nederland Leest.

Maaike Vonk van de bibliotheek in Den Burg op Texel is blij met de uitgave van het boekje Winterbloei: "De kijk van Jan op de natuur was uniek. Vooral zijn oog voor het kleine vind ik mooi, en de humoristische manier waarop hij dat dan beschrijft." Wolkers was zelf geen lid van de bibliotheek op Texel. "Waarschijnlijk kocht hij zijn boeken gewoon. Zijn vrouw Karina en zijn zonen Bob en Tom waren wel vaste klant van de bieb", zegt de bibliothecaresse aan NH Nieuws.

Vriendschap

De Texelse schrijver Theun de Winter was bevriend met Jan Wolkers en zijn vrouw Karina. Toen Wolkers in de jaren 80 naar Texel verhuisde, hielp de Winter hem met de verhuizing van de planten en bomen uit Wolkers volkstuin op Amstelglorie in Amsterdam. "Drie dagen in de stromende regen hebben we gespit en gezwoegd. Hij wilde alles meenemen naar Texel. Er ontstond een soort oorlogslandschap in de volkstuin nadat we de bomen hadden uitgespit. Jan is toen nog in zo'n bomkrater gevallen en zat onder de modder. Hilarisch was dat", zegt vertelt de Winter.

Ook nam Jan Wolkers zijn vriend Theun vaak mee op wandelingen door de Texelse natuur. "Dan vertelde Jan honderd uit over plantjes en diertjes die er leefden. Ik kon dat allemaal niet onthouden maar hij was natuurlijk de ideale gids om mee door de Texelse duinen te dolen", lacht de Winter. "Na afloop gingen we dan lekker eten in hun huis. Wolkers was ook nog eens een meesterkok. En dan samen voetbal kijken. We waren alle twee grote Ajaxfans."

Het boekje Winterbloei ligt vanaf vandaag in alle bibliotheken in Nederland.