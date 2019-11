Wisselvallig weer zorgt voor een herfstachtig weekend

NOORD-HOLLAND - Dit weekend is er herfstachtig weer op komst. Waar het de afgelopen week nog rustig en koud was, kunnen we de komende dagen onstuimig weer met flink wat wind en regen verwachten.

Het echte herfstweer heeft even op zich laten wachten, maar in het eerste weekend van november is het dan toch zo ver. "Het wordt een wisselvallig weekend met flink wat wind en af en toe wat regen", schrijft meteroloog Matthijs van der Linden van Weeronline.

Harde wind

Op zondag speelt de harde wind een hoofdrol. Dit zorgt ervoor dat de blaadjes massaal van de bomen zullen waaien. Maar, voor een natte dag hoeven we op zondag niet te vrezen. "Er zijn genoeg droge perioden, een prima dag om lekker uit te waaien", aldus Van der Linden.

Ook na het weekend blijft het wisselvallig met af en toe een bui en veel wind. Door het weer moeten weggebruikers wél rekening houden met een extra drukke ochtend- en avondspits.