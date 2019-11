Auto in greppel langs A7

DEN OEVER - Een auto is vanochtend van de weg geraakt langs de A7 bij afslag Den Oever. Het ongeluk gebeurde rond 09:00 uur.

Het voertuig raakte van de weg, tolde en is uiteindelijk tot stilstand gekomen in een greppel. De bestuurder is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar over zijn medische toestand is nog niets bekend.