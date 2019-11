Akkoord over beperkte kap van bomen in Schoorlse duinbos

SCHOORL - De provincie Noord-Holland, de gemeente Bergen en Staatsbosbeheer hebben besloten dat 94 procent van het Schoorlse duinbos, waaronder het Baaknolbos, blijft staan. Dat zes procent wel gekapt wordt, zou volgens de provincie, een noodzakelijk offer zijn om het kwetsbare Schoorlse duingebied te herstellen. Staatsbosbeheer vraagt deze week de vergunning aan.

De kap van dennen is onderdeel van Natura-2000 plannen voor het behoud van open grijs duin. Schoorl is een van de weinige plekken in Europa waar dit duin voorkomt. Door langs de kust het Leeuwenkuilbos en het Dr. van Steijnbos te rooien moet een open landschap ontstaan om stuivende duinen te creëren.

In de dorpen Groet en Schoorl zijn meerdere actiegroepen die zich verzetten tegen de kap van de dennenbossen. Al enkele jaren lang strijden die omwonenden voor het behoud van 'hun' Schoorlse duinen. Hun verzet heeft nog niet tot het gewenst resultaat geleid: 'stoppen met kappen'.

Boswachter Maarten Duinker van Staatsbosbeheer legde NH Nieuws eerder uit wat het belang van de bomen in Schoorl zijn:



Natura 2000-doelen

De provincie, de gemeente en Staatsbosbeheer benadrukken hun uiterste best te doen om, eventueel met behulp van alternatieve maatregelen, mét behoud van dit bos, de Natura 2000-doelen te behalen. Als de komende jaren niet uit de natuurmonitoring blijkt dat kap écht nodig is, blijft het bos dus bestaan. Ook het participatieplatform Schoorlse Duinen, dat bestaat uit betrokkenen uit de omgeving, is positief over dit besluit.