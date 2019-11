Extreme verkeersdrukte verwacht wegens werkzaamheden A10 Amsterdam-Zuid

AMSTERDAM - Weggebruikers die van of naar Amsterdam rijden moeten de komende dagen rekening houden met extreme verkeersdrukte door werkzaamheden aan de Zuidasdok in Amsterdam. Automobilisten wordt aangeraden om thuis of ergens anders te werken.

De A10 Zuid is vanwege de bouwwerkzaamheden van donderdagavond t/m maandagochtend afgesloten. Vanaf de A10 West is de A10 Zuid afgesloten vanaf knooppunt De Nieuwe Meer en richting de A2 en de A10 Oost tot knooppunt Amstel.

Lees ook: Werkzaamheden Zuidasdok van start: A10 Amsterdam-Zuid drie dagen dicht

De A4 en A10 Zuid vanaf de snelweg A4/Schiphol is afgesloten vanaf knooppunt Badhoevedorp. Het verkeer wordt omgeleid via de A5 en A9. Oprit S109 richting knooppunt Amstel blijft wel te gebruiken, net als de A10 Zuid en de A4 richting Schiphol.

De gemeente waarschuwt dat de gevolgen voor het verkeer 'enorm' zijn. Normaal gesproken rijden er op de A10 Zuid in de vrijdagochtendspits 10.000 auto's per uur.

Treinverkeer

Het treinverkeer heeft ook last van de werkzaamheden aan de Zuidas. Treinverkeer van en naar station Amsterdam Zuid en Amsterdam RAI zijn op vrijdag en zaterdag niet mogelijk. Op zondag rijdt de NS een aangepaste dienstregeling.

De afsluitingen op de A10 Zuid worden maandag vanaf 05.00 uur weer opgeheven.