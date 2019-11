Oud-gezagvoerder uit kritiek op Schiphol: "Lijkt haast of ministerie bij luchtvaartlobby hoort"

BERGEN - Ruud Holswilder, oud-gezagvoerder bij KLM, volgt de situatie over de groei van Schiphol kritisch. Volgens hem zijn ze alleen maar uit op groei en houden ze geen rekening met de nadelen. Hij doet mee aan de Burgertop Schiphol, een initiatief van NH Nieuws en de politieke beweging Code Oranje. Het doel is om inwoners een stem te geven in de discussie over Schiphol.

"Mensen worden de vliegtuigen ingelokt met lage prijzen, maar dat dekt niet alle kosten die er worden gemaakt", aldus Holswilder. "De geluidshinder, milieukosten, die zitten allemaal niet in de ticketprijs."

Veel argumenten waarom Schiphol wil groeien, snijden volgens Holswilder geen hout. Zo zegt Schiphol uit te willen breiden om belangrijke duurzame investeringen te doen. "Je gaat nu iets doen, en dan beloven dat je later iets compenseert. We hebben gezien met de stikstoftaferelen dat dit niet altijd gebeurt. Ik denk dat de situatie op Schiphol dadelijk precies hetzelfde is."

200 pagina's

Vooral de mogelijke uitbreiding in Lelystad is voor hem een doorn in het oog. Zo zouden Schiphol en het ministerie maar mondjesmaat luisteren naar de kritieken die worden gegeven. Holswilder heeft meegeschreven aan een 200 pagina's dikke zienswijze voor de plannen, maar daar is nauwelijks reactie op gekomen vanuit de politiek. "Het lijkt haast of het ministerie bij de luchtvaartlobby hoort, besluit de oud-gezagvoerder.

Burgertop Schiphol

