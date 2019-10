Eeuwenoude Amsterdamse ornamenten en gevelstenen gratis af te halen: 'Moeten wel in de stad blijven'

AMSTERDAM - Van eeuwenoude brokstukken tot complete geveltoppen: ze zijn allemaal gratis af te halen bij de gemeente. Wel is het de bedoeling dat de ornamenten in de stad blijven en het liefst in de openbare ruimte.

Dat door de jaren heen duizenden Amsterdamse panden gesloopt zijn, betekent niet dat al dat moois volledig verdwenen is. Veel historische bouwfragmenten zijn namelijk gedemonteerd, bewaard en opgeslagen in loodsen. Dit met het idee om ooit weer gebruikt te worden.

Weer zichtbaar

En dat 'ooit' is dus 'nu' geworden! De gemeente wil namelijk dat de fragmenten weer zichtbaar worden in de stad. Of het nu gaat om een kunstenaar die een idee heeft voor een openbare ruimte waar het fragment goed zou passen, of iemand die een nieuwe gevel aan zijn huis wil: iedereen kan een aanvraag indienen.

Een overzicht van alle af te halen bouwfragmenten is op de site van de Amsterdamse gemeente te vinden. Aanvragen moeten uiterlijk 31 december binnen zijn. Uiterlijk eind februari 2020 laat de gemeente dan weten welke aanvragen zijn goedgekeurd.