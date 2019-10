Werkzaamheden Zuidasdok van start: A10 Amsterdam-Zuid drie dagen dicht

AMSTERDAM - Bouwproject Zuidasdok maakt zich op voor een spannend weekend. De komende dagen wordt het eerste spoordek, dat nu nog naast de A10 ligt, door de snelweg en het spoor heen geschoven. De A10 Zuid richting Utrecht en het spoor rond station Zuid worden vanaf vanavond 22.00 uur drie dagen lang afgesloten.

De gemeente waarschuwt dat de gevolgen voor het verkeer 'enorm' zijn. Vooral morgenochtend wordt extreme verkeersdrukte verwacht. Normaal rijden daar in de vrijdagochtendspits 10.000 auto’s per uur. De omleidingsroutes A5 en A9 hebben onvoldoende capaciteit om dit verkeer te kunnen afwikkelen. Automobilisten wordt aangeraden om thuis of ergens anders te werken. Op zondag is er beperkt treinverkeer mogelijk rond station Amsterdam Zuid.

Lees ook: A10 komend weekend afgesloten: ernstige verkeershinder verwacht op snelwegen

Het enorme betonnen spoordek, dat tegelijkertijd ook het dakdeel vormt voor een nieuwe onderdoorgang in het nieuwe station Zuid, weegt 3 miljoen kilo en zou oorspronkelijk al begin juni op zijn plek worden geschoven. Door vertraging bij het inschroeven van de funderingspalen waarop het dek komt te liggen, werd uiteindelijk een nieuw weekend voor de werkzaamheden geprikt. 'Een puzzel', zo zei woordvoerder Miranda Post van Zuidasdok destijds, omdat het spoor en de snelweg een heel weekend dicht moeten.

Kostenoverschrijding

De werkzaamheden aan de nieuwe reizigerspassage die nu plaatsvinden, zijn voorlopig de enige werkzaamheden die doorgang vinden. De rest van het miljardenproject ligt al maanden stil, door onenigheid over de kosten. De aannemers schatten dat het project een half miljard duurder uitvalt, bovenop de 1,7 miljard die het project nu al kost. Zuidasdok zou in 2028 af zijn, maar naar verwachting loopt de bouw vijf jaar uit.

Onderzoekscommissie

Een onafhankelijke onderzoekscommissie onder leiding van oud-minister Sybilla Dekker onderzoekt hoe het verder moet met het project. Daarbij zal worden onderzocht of het oorspronkelijke ontwerp nog passend is, of dat de plannen moeten worden versoberd. De uitkomsten van het onderzoek worden begin volgend jaar verwacht.

De werkzaamheden zijn live te volgen via de webcams van het project. Een tweede spoordek wordt naar verwachting volgend jaar ingeschoven. Zuidasdok is een gezamenlijk project van het Rijk, de gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland.