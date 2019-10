Duizenden winterjassen worden ingezameld voor vluchtelingen in Griekenland: "Mensenhart laten spreken"

WEESP - Vrijwilligersorganisatie Because we Carry is in Weesp bezig om 16.000 winterjassen op te halen voor de vluchtelingen die stranden op het Griekse eiland Lesbos. Dit doen ze omdat de winter voor de deur staat en het ook in Griekenland behoorlijk koud kan worden. "Zelfs kouder dan in Nederland."

Dat vertelt initiatiefnemer Steffi de Pous tijdens de inzameling van de duizenden jassen. Zelf heeft ze op Lesbos gewoond en weet in wat voor een barre omstandigheden de vluchtelingen moeten leven. "Het kan er extreem koud worden en zelfs sneeuwen. Ik krijg er al rillingen van als ik eraan denk dat de mensen in dat weer moeten overleven."

Steffi wil met deze inzameling een keer niet mengen in het politieke gevoel over de kwestie, maar juist het mensenhart laten spreken. "Het geeft mij onwijs veel hoop om te zien dat zoveel duizenden mensen hun jas weggeven", zegt Steffi met een glimlach.

Vanuit alle hoeken wordt er meegeholpen aan de inzamelingsactie. Zo ook Maartje Dorrestein, die meehelpt met het verdelen van al die winterjassen. "Het geeft een goed gevoel om iets te doen", legt ze uit. "Wij hebben het niet zo goed en daar hebben ze het zo zwaar."