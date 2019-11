Teruggevonden pup Terrie maakt het goed: baasje doet aangifte van diefstal

HEILOO - Het gaat goed met fox terriër pup Terrie uit Heiloo. Afgelopen zondag werd ze teruggevonden nadat ze tien dagen vermist was. De 'niet zo eerlijke vinder' had besloten de vijf maanden oude hond zelf te houden. Baasje Susan Wiedijk gaat aangifte doen van diefstal.

Susan Wiedijk en haar zoontje Sonny (7) hebben een zenuwslopende tijd achter de rug. Hun pup Terrie ontsnapte twee weken geleden in het Kloosterbos in Heiloo. Dat ze weg was hadden ze snel door en in het bos troffen ze ook een vrouw aan die het hondje gevonden had.

Lees ook: Hond en vinder spoorloos: "Op een gegeven moment ben je een beetje radeloos"

Echter, zij was met vier kinderen en had het dier overgedragen aan een voorbijganger, die het hondje terug zou brengen. Deze man besloot Terrie te houden. En zo ontstond een massale zoektocht naar de hond. "Er is echt een enorme zoekactie op touw gezet", vertelt Susan.

"Echt de hele omgeving is uitgekamd tot Alkmaar aan toe. Je zit helemaal vol adrenaline, je gaat elke tip na." Tot afgelopen zondag de gouden tip binnenkwam vanuit Wormerveer. Een vrouw had Terrie herkend bij haar overbuurman en belde gelijk met Susan.

Lees ook: Puppy Terrie na zenuwslopende zoektocht weer herenigd met baasjes

"M'n moeder en twee vrienden gingen er heen, en daar was Terrie. De man vertelde dat hij haar had gekregen. Meer meldde hij niet." Na wat dagen rust maken Terrie, Sonny en Susan het goed. "We waren heel verdrietig toen ze weg was", vertelt Sonny. "Maar nu weer heel blij."

Ondanks dat er redelijk goed voor Terrie is gezorgd, laat Susan het er niet bij zitten. "Ik ga aangifte doen van diefstal, want dit is heel kwalijk. Met die aangifte hoop ik dat dit niet nog eens gebeurd." Desondanks is Susan dankbaar met de goede afloop. "Echt iedereen bedankt die heeft geholpen, tips heeft gegeven en zo massaal heeft gezocht."