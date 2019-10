Huisvestingsprobleem arbeidsmigranten Noord-Holland Noord: "De agrariërs willen het oplossen"

HOOGWOUD - Het huisvesten van arbeidsmigranten is een groot probleem in Noord-Holland Noord. Bestuurders van land en tuinbouworganisaties pleiten in een brandbrief aan de 17 gemeenten voor meer maatwerk.

Arbeidsmigranten zijn meestal maar voor een aantal weken tot maanden nodig. Nederlanders zijn bijna niet meer te krijgen voor dit werk en daarom komen er veel arbeiders uit Polen, Bulgarije en Roemenië.

Regels

Agrariërs willen hen graag onderdak bieden bij hun bedrijf, maar dat valt vaak niet mee. Om huisvesting op eigen terrein te organiseren, moeten ze aan regels voldoen en vergunningen aanvragen. Dit kost vaak veel geld en het levert te vaak niks op. Ard Ruiter uit Nieuwe Niedorp weet hier alles van. Zo nam hij een woonunit voor zes personen over van een collega-agrariër uit Opmeer, maar het lukt hem niet om de vergunningen rond te krijgen. "Ik word gewoon tegen gewerkt."

Hij zou wel een woonruimte voor dertig man mogen plaatsen, maar dat wil de bollenteler niet. "Ik heb daar geen ruimte voor en dat is voor mij veel te groot."

Arbeiders uit Amersfoort

Nu moet hij gedwongen arbeiders uit Amersfoort laten overkomen, omdat hij ze zelf niet kan huisvesten. De woonunit heeft hij nu weer doorverkocht aan iemand anders in Opmeer. Hemelsbreed maar een paar kilometer verderop, maar daar had de agrariër binnen twee weken, de vergunningen geregeld. En dat frustreert Ard enorm. "Het is gewoon oneerlijk."

Bollenkweker Hans Langedijk uit Hoogwoud heeft jaren met de gemeente Opmeer gesproken over huisvesting op eigen terrein en heeft dat sinds vorig jaar eindelijk kunnen realiseren. Er staat bij zijn bedrijf een gebouw met appartementen waar plek is voor zestig personen. Een ideale oplossing. "We hebben dit nu een jaar en we hebben er volop gebruik van gemaakt. Ook door de combi die nu kan plaatsvinden met collega's. Daardoor is het ook rendabel."

Als de medewerkers van Hans naar huis gaan, kunnen agrariërs uit de omgeving gebruik maken van de woonruimte tegen vergoeding. Door het toestaan van deze oplossing hoeven er ook geen woningen in woonwijken gehuurd te worden om arbeidsmigranten in te huisvesten.

Oplossing

Langedijk vindt dat gemeenten meer moeten doen aan het huisvestingsprobleem. "Hier in Opmeer gaat het nu goed, maar dat is niet overal zo. Gemeenten moeten met oplossingen komen. Agrariërs willen het probleem wel oplossen en bouwen, daar ligt het niet aan."

Volgens land en tuinbouworganisaties zoals Greenport en LTO Noord, is het huisvestingsprobleem nog altijd groot in Noord Holland Noord en zij luiden dan ook de noodklok. De bal ligt wat hen betreft nu bij de 17 gemeenten. "Meer maatwerk is volgens ons de oplossing", aldus Peter Raven van Greenport.