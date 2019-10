Zingend boefje Dave Groenendijk: van optreden in illegaal casino tot parenclub

HILVERSUM - De zingende boefjes uit 't Gooi hebben een missie: de muziek van vroeger levendig houden. Samen gaan ze het avontuur aan. Morgen zetten ze een avondvullend showprogramma neer. Tijd om ze één voor één onder de loep te nemen.

Amsterdammer Dave Groenendijk is een van de boefjes en hij is al heel lang bezig met zingen. Begonnen als hobby in het weekend en zo kwam hij overal; van illegaal casino tot parenclub. Vier jaar geleden besloot hij de stap te wagen en zich volledig op het zingen te focussen: