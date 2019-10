Cor is de redder van de Muskuseend in Oostzaan: "Ze werden expres doodgereden!"

OOSTZAAN - Om vijf uur 's ochtends staat Cor Hottentot op en om tien uur 's avonds is hij pas klaar; zeven dagen in de week. Hij is de 'eendenfluisteraar' van Oostzaan en maakte een einde aan de overlast van de Muskuseend door ze te omarmen. Hij voedt de zeventig eenden twee keer per dag en brengt ze naar plekken waar ze geen overlast bezorgen. "Anderen waren ze zat. Ze werden zelfs expres doodgereden."

Ruim een jaar geleden is Cor met de actie begonnen. Zijn dorpsgenoten waren de overlast van de eend beu. "Het stonk en er lag overal stront", vertelt Cor. Hij kon dit dierenleed niet aanzien en bedacht een plan om de eenden te voeren en naar plekken te brengen waar niemand last van ze had.



De gemeente Oostzaan steunde dit plan en stelde Cor aan als beheerder Muskuseend. En het werkt; er is geen overlast meer. Maar het probleem is nu dat mensen de eenden weer gaan voeren op een verkeerde manier: "Met brood en zelfs gekookte aardappelen", zegt Cor. En dat moeten ze niet doen, want dit geeft overlast en trekt ongedierte aan. Hij roept op om hier mee te stoppen. Als je de eenden wil voeren kom dan bij hem langs voor speciaal voer óf koop het in de dierenwinkel.

Ductopia

Naast het voeren van de eenden heeft Cor ook nog een speciale eendenopvang Ductopia. Van de gemeente heeft hij een stuk terrein gekregen tegen de snelweg aan met een soort Hans-en-Grietje huisje erop. Hier kunnen de eenden ongestoord hun gang gaan.

Al als driejarige op het boerenerf van zijn opa kwam Cor in contact met de Muskuseend. Hij is er mee opgegroeid en weet precies hoe je de soort sterk en gezond moet houden. Deze eendsoort is ook het cultureel erfgoed van Oostzaan. In het verleden werden de eieren geleverd aan de Verkadefabrieken voor het maken van beschuit. Ook het vlees werd gebruikt.

Cor krijgt naast steun van de gemeente en ook veel vrijwilligers. Maar hij kan ook zeker wat financiële steun gebruiken: "Ik ben alleen al zo'n 10 kilo voer per dag kwijt."