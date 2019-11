Bedrijf uit Wieringerwerf werkt mee aan olympisch dorp: "Ik krijg er helaas geen kaartjes bij"

WIERINGERWERF - Als volgend jaar het licht aan gaat in het olympische dorp voor de Spelen in Japan, dan juichen ze in Wieringerwerf. Daar staat het bedrijf Cryoworld dat een groot deel van het systeem levert voor energie uit waterstof in Tokyo. "Ik krijg er alleen geen kaartjes bij. Dat is wel jammer", zegt Marcel Keezer van Cryoworld.

"Japan heeft een enorm probleem met energie. Zeker na de ramp met de kerncentrale in Fukushima is er op het eiland een grote behoefte om schone energie te maken. Japan hoopt met de Olympische Spelen te laten zien wat er allemaal mogelijk is met waterstof. Van openbaar vervoer tot het licht op de kamers."

Toeval

De opdracht voor de Olympische Spelen is bij toeval in Wieringerwerf terechtgekomen. "Eén van onze klanten had problemen met leveranciers en heeft ons gevraagd dit op te pakken. Onze systemen gaan over de hele wereld, maar de Olympische Spelen, ja dat is wel heel leuk om daar een aandeel in te hebben."

Volgende maand reizen medewerkers af naar Japan om de systemen af te stellen, maar er zijn ook al hele delegaties Japanners naar Wieringerwerf gekomen. "De algehele indruk is goed, want we mogen nog een tweede systeem leveren. Het laat zien dat er in de Kop van Noord-Holland veel gebeurt op hoogwaardige technologie. Het is natuurlijk mooie exposure om dit te doen."

'Hoop dat het licht aan gaat'

Marcel Keezer zit straks zeker bij de televisie om de start van de spelen in Tokyo te volgen. "Ik kijk wel uit naar de openingsceremonie, maar ik denk dat je weinig ziet van de installatie. Ik hoop dat het licht aan gaat, haha, maar twijfel ik niet aan."