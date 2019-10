Politie onderzoekt 'kinderkidnapping' Vomar Haarlem : "Intenties dader nog onbekend"

HAARLEM - Een ouder echtpaar in Haarlem kreeg deze week de schrik van hun leven tijdens het boodschappen doen; een man wilde hun kleinkind optillen en meenemen. Tenminste, dat dachten ze. Het gebeurde in de Vomar aan de Paul Krugerkade. Er is alleen geen aangifte gedaan en volgens de politie is er na het bekijken van camerabeelden géén aanleiding om te denken aan een 'poging tot ontvoering'. Wel doen ze onderzoek naar de identiteit van de man.

Het gebeurde allemaal afgelopen maandag bij winkelcentrum Spaarneboog. Oma van het kleinkind Trienke Heitlager schreef in een emotioneel bericht op Facebook dat haar kleinkind bijna was meegenomen door een man. Terwijl zij boodschappen deed, bleven haar man en kleinkind in de speelhoek. Daar kwamen twee mannen naar de kleuter toe, waarna één van hen de jongen over zijn hoofd aaide, optilde en leek te willen ontvoeren. Haar man greep net op tijd in, schreef de oma. 'Wat zijn we geschrokken (..) ik wil iedereen waarschuwen.'

Het Facebook-bericht werd duizenden keren gedeeld en Haarlemmers reageren geschrokken. Ook heeft personeel van de supermarktketen Vomar het verhaal bevestigd. Op dinsdag zei directeur Aart van Haaren tegen NH Nieuws de beelden van de bewakingscamera te hebben gezien. Ze lijken overeen te komen met het verhaal van de oma. "We zien dat er een kindje wordt opgepakt door een man en dat de vermoedelijke opa al snel iets zegt. Daarna wordt het kindje neergezet en zijn de mannen gevlogen. Dit soort praktijken wil je niet in een openbaar toegankelijke winkel. We gaan maatregelen nemen waar het kan."

Overdreven

Volgens de politie Noord-Holland, die de beelden ook heeft bekeken, is er geen sprake van een kidnapping. Dinsdag zei een woordvoerder tegen NH Nieuws: "Na het bekijken hebben wij besloten geen verder strafrechtelijk onderzoek te doen. Wat de man heeft gedaan was vreemd en onhandig en ik snap dat je daarvan kan schrikken. Maar het was geen ontvoering. Dat is echt overdreven."

Vandaag laat een woordvoerder weten de 'dader' nog niet hebben gesproken en dus zijn bedoeling niet te weten. "Dus we doen wel onderzoek naar de identiteit van de man om met hem in gesprek te gaan over zijn intenties en hoe het zo is gelopen."

Geen aangifte

De oma verklaarde verder aan NH Nieuws aangifte te hebben gedaan van het voorval. "Daarmee is voor mij de zaak afgehandeld", zei ze dinsdag tegen NH Nieuws. Bij de politie is wel een melding geweest, maar geen aangifte gedaan. Inmiddels is het Facebook-bericht verwijderd.