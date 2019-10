Drijvend kasteel in haven van Beverwijk: "De ridders hier zijn lief"

BEVERWIJK - De komende twee maanden heeft Beverwijk een bijzondere blikvanger in de haven: het drijvende kasteel Museum Vlotburg.

Eigenaar van de boot luistert naar de naam Lenny Vries (69), die het fraaie kasteel zelf bouwde. Met zijn varende museum doet hij vele plaatsen aan in Nederland en is voor de komende twee maanden in Beverwijk. "We komen altijd naar de mensen toe", aldus ridder Lenny.

Het moet de (jonge) Beverwijkers mee terug nemen naar de Middeleeuwen. Met aan boord opgzette dieren, maar ook marteltuigen en schatkisten. "En de ridders hier zijn heel lief", aldus de eerste bezoeker Lindsy.

Bekijk bovenaan een sfeerreportage met de aller eerste bezoekers. Het museum is nog te bezichtigen tot medio december.