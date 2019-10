Slechtziende en -horende triatleet Sander (41) werkt aan grote droom: de Paralympische Spelen in Parijs

WORMER - Na een talentendag voor paralympiërs heeft Sander Koomen uit Wormer een ultieme droom ontwikkeld. Hij wil alles op alles zetten om de Paralympische Spelen van 2024 in Parijs te halen. De 41-jarige - die slechtziend en slechthorend is - is inmiddels al hard aan het trainen, maar dat valt hem tot nu toe vies tegen.

"Na mijn eerste wedstrijd dacht ik: 'waar ben ik aan begonnen?'", vertelt Sander tegen NH Nieuws nadat hij een net een training in het zwembad achter de rug heeft. "Die wedstrijd was in het open water en ik zag helemaal niks. Dat was echt de hel."

Sander lijdt aan het syndroom van Usher, een erfelijke ziekte. Bij zijn geboorte al was hij slechthorend en tijdens zijn puberteit werd zijn zicht steeds minder. "Het is alsof ik door een rietje kijk", zo beschrijft hij zijn zicht nu. Maar dat stopt hem niet om zijn droom na te jagen.

Talentendag

Tijdens een talentendag besluit hij om zich op de triatlon te storten. Behalve dat Sander nu keihard aan het trainen is, heeft hij ook hulp van een zogenaamde guide. Dat is zeker nodig, want tijdens het zwemmen kan hij nu zijn weg wel vinden maar dat is bij het fietsen en rennen heel anders. Met behulp van een racetandem en een 'piloot' die hem helpt met sturen, hoopt Sander de Paralympische Spelen van 2024 te halen.

De spelen van 2020 komen voor hem nog te vroeg, zeker omdat hij pas op latere leeftijd is begonnen met trainen. Maar dat ziet de 41-jarige atleet alleen maar als een uitdaging. "Er zijn een hoop mensen die pas op latere leeftijd last van hun beperking krijgen. En die maken een ommezwaai. Dat is stoer."