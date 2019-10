Aart (61) wil een voedselbos realiseren in Hoorn: "Minder stikstof en gezonder eten"

HOORN - De 61-jarige beeldhouwer en natuurfanaticus Aart Prins wil de daad bij het woord voegen en starten met het initiatief voor een 'voedselbos' in Hoorn. Met het bos hoopt hij de mensen uit Hoorn gezonde groenten te bieden en de problemen rondom stikstof en landbouwgif een beetje te verzachten en te verminderen. "Een next level project, maar het moet kunnen lukken."

In het dagelijks leven is Aart kunstleraar, beeldhouwer en stiekem een natuurfanaticus. Saillant detail: Aart werkte ooit op een boortplatform. "Toen was ik de vervuiler en langzamerhand word ik die persoon die het dus meer dan zat is om te vervuilen."

Actie, in plaats van zeuren

De Hoornaar kwam op het idee voor een voedselbos nadat hij het ook op andere plekken in Nederland zag langskomen. "En ik verbouw achter mijn huis al het één en ander in mijn moestuin. Er was zelfs een moment dat ik hiermee selfsupporting wilde worden, maar dat vond ik uiteindelijk niet haalbaar. Daarnaast heb ik altijd al een mening gehad over het milieu. Toch kan je er wel wat van vinden, maar dan moet je op een gegeven moment ook actie ondernemen. Want op je stoel blijven zitten is makkelijk praten", aldus Aart.

Hoornse klimaat

Er zijn een paar eisen die de initiatiefnemer stelt aan zijn nieuwe project. Het moet dichtbij Hoorn liggen, zodat de Horinezen en hijzelf er lopend of met de fiets naar toe kunnen. "Want als het zo afgelegen is dat je met de auto moet, gaat dat zijn doel voorbij." Het moet een gemeenschappelijke plek worden, waar iedereen kan komen en de grond moet één hectare groot zijn. Er worden grote en kleine bomen gepland, struiken, klimplanten en alles moet eetbaar zijn. "Ook de wortels, knollen, blaadjes en bloemen van de bomen en planten." En uiteraard worden er ook appelbomen en andere noten- en vruchtenbomen geplaatst. Wel wordt er gekozen voor een opstelling van de natuur, die ook kan overleven in extreme kou en warmte. "Sinaasappelbomen komen er niet. Die doen het niet goed in Nederland en zouden hier dus niet kunnen overleven", vertelt Aart.

Zwaar project

Dat het een hele uitdaging wordt, weet hij donders goed. "Daarom weet ik dat ik dit niet alleen kan. Ik probeer nu mensen te verzamelen die verstand hebben van de natuur, milieu, subsidies en dergelijken."

De eerste reacties op zijn plan waren ontzettend positief. "Mensen hebben zelfs al hun tuin aangeboden aan mij, maar ik moet eerst bij het begin beginnen voordat ik 'ja' ga zeggen tegen stukken grond."

Lange adem

Het project heeft wel een lange adem. "Ik ben nu nog bezig met het samenstellen van een kernteam. Ik zit nog echt in de oriënterende fase. Daarna gaan we de aanpak bepalen en een plan schrijven. Dan gaan we richting de gemeente en met ze in gesprek. Er zijn veel positieve geluiden dat ze graag initiatieven willen van burgers, dus dat schat ik goed in. Daarna moeten we land zoeken en alles gaan planten. En dat duurt vervolgens weer vijf jaar voordat het groeit en bloeit."

Uiteindelijk verwacht Aart dat het wel een succes gaat worden. "Het is beter voor het milieu. Er komt een stukje natuur bij en je kunt er lekker eten halen. Dat kan toch bijna niet anders dan dat het een goed plan is?"