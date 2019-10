OM eist geldboete tegen agent die Harm (34) doodreed

AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) eist een geldboete en voorwaardelijke rijontzegging in de zaak omtrent agent Raymundo A. Hij reed ruim drie jaar geleden de 34-jarige Harm Wimmenhove aan. Het slachtoffer overleefde dat niet.

"Wat is het moeilijk om na zulke verdrietige verklaringen namens het OM een juridisch standpunt in te moeten nemen", begint de officier van justitie. "De strafzaak zal het verdriet niet veranderen. De verdachte, een agent, heeft zijn werk gemaakt van het helpen van de maatschappij."

Eén foutieve handeling

Volgens haar was het logisch dat de agent met spoed op een melding af is gegaan. Ook zou Raymundo A. zich hebben gehouden aan de richtlijnen. Toch plaatst de officier daar een kanttekening bij. "Rekening houdend met de richtlijnen, dat andere weggebruikers hem niet opmerken, had verdachte zijn rijgedrag aan moeten passen."

Lees ook: Agent die Harm (34) doodreed niet voor de rechter: besluit komt hard aan bij familie

Daardoor zou er één foutieve handeling overblijven: het overtreden van de maximale snelheid. "Als A. niet harder had gereden dan toegestaan, had het ongeluk niet plaatsgevonden", stelt de officier. Het gaat daarbij wel om een wetsovertreding en niet om een strafbaar feit, benadrukt ze.

Geen dood door schuld

Het OM vraagt de rechter om de agent vrij te spreken van dood door schuld. Wel zou er sprake zijn van het veroorzaken van gevaar op de weg. Daarom wordt er een geldboete van 500 euro geëist, een voorwaardelijke rijontzegging van twee maanden en een proeftijd van twee jaar.

Lees ook: Vader doodgereden Harm hoopt op gerechtigheid: "De politie moet hiervan leren"

Tijdens de bewuste nacht spoedde de agent zich richting een melding van een inbraak op het Damrak. De politieman had duidelijk haast en reed daarom 85 kilometer per uur. Zijn busje botste vervolgens op de fiets van Harm Wimmenhove, die net terugfietste van een avondje varen. De klap werd de 34-jarige Amsterdammer uiteindelijk fataal.

De betrokken agent kwam vandaag meerdere keren aan het woord tijdens de zitting. "Ik wil niet zielig gevonden worden, maar het is nooit mijn bedoeling geweest", vertelde hij aan het einde. "Ik wil mijn steentje bijdragen, dat doe ik met plezier. Maar dit blijf ik altijd bij me dragen."

Familie

Ook familieleden van Harm maakten gebruik van hun spreekrecht. Voor hen is het duidelijk: Raymundo A. is schuldig. "A. heeft verklaard dat Harm uit het niets kwam. Dat is niet waar natuurlijk", stelde Roel Wimmenhove, de vader van Harm. "Er was geen tijd om elkaar te zien. Onze conclusie is dat de agent uiterst onzorgvuldig heeft gehandeld."