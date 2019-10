Zaandams huis met hennepkwekerij met 621 planten voor een jaar dicht

ZAANDAM - Het huis aan de Touwslagersstraat in Zaandam waarin in september een hennepkwekerij met 621 planten werd opgerold, gaat voor een jaar dicht. Dat heeft de gemeente Zaanstad vanochtend bekendgemaakt.

In het pand werden bij de politie-inval ook veel hennepgerelateerde producten aangetroffen zoals assimilatielampen, transformatoren, koolstoffilters, droogsystemen en droognetten.

De hennepkwekerij werd door een medewerker van Liander ontdekt nadat er brand was ontstaan in de meterkast van de woning. Door de brand was een gedeelte van de straat zonder stroom komen te zitten. Het vuur was ontstaan doordat er illegaal stroom werd afgetapt. De 68-jarige pandeigenaar werd eerder al aangehouden door de politie.