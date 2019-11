Ingi beschrijft de diversiteit van Nederland met haar reisgids: "Migratie-verhalen laten onze band zien"

NOORD-HOLLAND - Bijna iedereen heeft een verhuisverhaal, zo ook Ingi Mehus. Zij werd geboren in Korea, is toen ze vier maanden oud was geadopteerd door haar ouders in Noorwegen, reisde daarna naar Australië en verhuisde tot slot voor de liefde drie jaar geleden naar Haarlem. Ze schreef een boek: Pocket Stories, en daarin staan migratieverhalen van allemaal verschillende Hollanders. Ze wil daarmee de diversiteit laten zien van Nederland. "Ik hoop dat we ons allemaal met emigratie kunnen identificeren", zegt ze. Zo hoopt ze dat de vooroordelen erover daarmee weggaan.

Door de verhalen van allerlei migranten op te schrijven en deze te bundelen in Pocket Stories, wil Ingi mensen in aanraking laten komen met dit onderwerp. "Bijna iedereen is migrant of een nakomeling. Waarom zijn we dan zo terughoudend met onszelf daarmee bestempelen?"

Labels

Ingi's eigen migratieverhaal is haar inspiratie geweest voor het boek. "De redenen om de emigreren zijn erg divers. Opleiding, werk, veiligheid, avontuur, zon en liefde". Zo werd Ingi uit Korea geadopteerd door haar Noorweegse adoptie-ouders toen ze vier maanden oud was. Op vijfjarige leeftijd verhuisde het gezin binnen Noorwegen en uiteindelijk vertrok Ingi op haar negentiende naar Australië als 'working holiday backpacker'. Drie jaar geleden is ze voor de liefde naar Nederland gekomen. "Ik wilde mij niet bestempelen als migrant, maar ik omarmde wel de labels als 'backpacker', 'internationaal student' en 'expat'. Elke plaats waar ik gewoond heb, heeft mij gemaakt hoe ik ben".

Lees ook: René wil voedselverspilling tegengaan met openbare voedselkast: "Wat is er mooier dan mensen helpen?"

Elk label vertelt volgens Ingi een incompleet verhaal, zo ook aan 'migratie'. "Het vertelt niks over wie ik ben als mens", zegt ze daarover. Aan de labels zitten vaak vooroordelen en stereotypes verbonden, goed of slecht. Maar volgens Ingi is niemand helemaal goed of slecht. Pocket Stories moet mensen verbinden door middel van verhalen.

Publiek

Wil jij de volgende avond vol Strijders bijwonen op woensdag 20 november in Beverwijk?

Mail dan naar strijders@nhnieuws.nl.

Roots Guide

Pocket Stories begon voor Ingi eigenlijk zodat ze Nederland en Nederlanders beter ging begrijpen. De verhalen zijn onderdeel van een nieuwe reisgids over Nederland: de Roots Guide. Met een team reist ze door elke provincie van ons land om migratieverhalen te verzamelen en een inzicht te krijgen in wie de Nederlanders zijn. "De lezer ontdekt door een persoonlijke en interactieve reis de diversiteit van Nederland, in het heden en het verleden. Zo komen we er achter hoe we allemaal met elkaar verbonden zijn: onze cijfers zijn Arabisch, aardappels komen oorspronkelijk uit Zuid-Amerika en de kaasschaaf uit Noorwegen."

Een bijzonder detail: Ingi wilde de presentatie per se helemaal in het Nederlands doen en heeft dus keihard geoefend om haar speech in Strijders (8 minuten lang) zonder één woord Engels te houden!

Tekst gaat verder onder de video



Steeds opnieuw wordt Ingi verrast en verliefd op Nederland, door de verhalen van de mensen die ze spreekt en die ook naar haar verhaal luisteren. "Hierdoor voel ik me thuis." Ze nodigt mensen uit om plekken in het land te herontdekken en te kijken hoe je zelf verbonden bent met migratie. "Wees niet bang, maar nieuwsgierig".

Volgende week aflevering 6 van Strijders met Jeroen Brink, medewerker van AkzoNobel, die verfrestanten een tweede leven geeft.