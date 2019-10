Oud Haarlems slachthuis wordt spookhuis: "De mensen zijn straks het slachtvee"

HAARLEM - De rollen zijn omgedraaid in het oude slachthuis in Haarlem-Oost. Daar waar vroeger varkens en paarden zijn geslacht, zijn nu de mensen de klos. Wie durft er een ritje te maken door het engste pand van Haarlem?

Het oude slachthuis staat al een tijd leeg en zal uiteindelijk worden gesloopt. De buitenkant oogt al als een spookhuis, dus waarom er niet een écht spookhuis van maken? Een groep Haarlemse kunstenaars sloeg de handen ineen en zag hun droom, of in dit geval 'nachtmerrie', uitkomen.

Bloeddorstige varkens

Pieter Zwaanswijk is één van de kunstenaars die het spookhuis aan het inrichten is. In het slachthuis zet hij de meest bloeddorstige sculpturen in elkaar. "Het zijn vooral paarden en varkens. Die werden hier vroeger geslacht, ik meen ook kippen." Het zijn wezens die doen denken aan het boek Animal Farm van George Orwell. De dieren zijn de baas over de mensen. Varkens lopen op twee benen en dragen bebloede messen. "Het wordt een bloederige bende", aldus Zwaanwijk. Opvallend, de kunstenaar kan zelf niet zo goed tegen enge beelden. "Als ik een horrorfilm zie en ik zie een gordijn bewegen, dan krijg ik al de koude rillingen in mijn nek."

Treintje

Ap Esenbrink is even verderop ook bezig met het inrichten van het spookhuis. "Je mag vanaf tien jaar naar binnen. Bij de ingang stap je vanaf een perron in een treintje en dan zal je meemaken wat de beesten van plan zijn", lacht hij. Twee dames lopen rond en kijken hun ogen uit. "Ik ben van plan hier in de buurt te gaan wonen en ben even naar binnengelopen. Het is top, ik vind het prachtig. Ik raad iedereen aan om te komen kijken. Ik kom zelf zeker terug." Ondertussen wordt de deur snel gesloten, want het moet natuurlijk nog wel een verrassing voor de bezoekers worden.

Vrijdag gaan de poorten van het spookhuis open, maar dat zien de kunstenaars nog een beetje als een 'try-out dag'. Ze hebben ook maar weinig tijd gehad, want ze weten pas sinds drie weken dat de vergunning rond is. Wie een sterke maag heeft en boven de 10 jaar is mag vanaf komend weekend naar binnen. Of je ook weer buiten komt, dat hangt helemaal van de bloeddorstige varkens en paarden af.