Meeste jongeren van de provincie die jeugdhulp krijgen wonen in Den Helder

DEN HELDER - Er wonen in Den Helder, van alle Noord-Hollandse gemeenten, relatief gezien de meeste jongeren die jeugdhulp krijgen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS die vandaag zijn vrijgegeven. Als het gaat om jongeren die worden opgevangen door de jeugdbescherming, staat de marinestad ook met kop en schouders bovenaan.

In Den Helder kreeg in de eerste helft van dit jaar 13,6 procent van de jeugd extra hulp, daarnaast kreeg 2,2 procent te maken met de jeugdbescherming.

Er is duidelijk sprake van een stijging, want vier jaar geleden kreeg nog 10 procent van de Nieuwediepers jeugdhulp. Daarna loopt het percentage elk jaar op. Het aantal jongeren met ondersteuning van de jeugdbescherming is de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven.

Lees ook: Zo veel jongeren krijgen in jouw gemeente extra hulp

Hoewel elders in de provincie relatief gezien minder jongeren jeugdhulp krijgen, wordt dit ook in andere gemeenten steeds meer. Zo is het percentage jongeren in de jeugdzorg in Zaanstad gestegen van 7,6 naar 12,3 procent, en in Heerhugowaard van 8,8 naar 10,2 procent. In Edam-Volendam (5,2 procent) en Weesp (5,5 procent) wordt de jeugdhulp al jaren het minst gebruikt.

Oorzaak

Hoe het komt dat er in sommige gemeenten zoveel meer jongeren extra zorg nodig hebben en in andere veel minder, is niet direct te zeggen. Het CBS geeft op deze vragen geen antwoord. De sociale en economische omstandigheden kunnen een oorzaak zijn, maar het kan ook liggen aan de beleidskeuzen van gemeenten bij de inrichting van de jeugdzorg." Jeugdzorg is overigens een overkoepelende term: hier valt jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering onder.

Bekijk in de kaart hieronder hoe het met jouw gemeente zit: