De Peiling: Kabinet wil maximumsnelheid verlagen om stikstofcrisis op te lossen

NOORD-HOLLAND - Het kabinet de maximumsnelheid op snelwegen en provinciale wegen met spoed verlagen. De stikstofruimte die dat oplevert, wordt gebruikt om stilgelegde woningbouwprojecten binnen een paar weken weer door te laten gaan. Goed idee of niet?

Spoedmaatregelen

Op dit moment laat het kabinet spoedmaatregelen in het verkeer, de landbouw en de industrie doorrekenen. Die maatregelen moeten op zeer korte termijn voorkomen dat de woningbouw vastloopt. Een verlaging van de snelheid op snelwegen en provinciale wegen heeft het meeste effect, zo melden Haagse bronnen aan het AD.

Stikstofwinst

Dat de maximumsnelheid omlaag moet om de stikstofcrisis te beteugelen, was al bekend. Maar het kabinet zou daar pas begin volgend jaar besluiten over nemen. Dat moment wordt nu vervroegd. Verlaging van de maximumsnelheid levert geen enorme stikstofwinst op, maar het is wel genoeg om een deel van de stilgelegde woningbouwprojecten door te laten gaan.

Wat vind jij?

Zie jij het zitten; het gaspedaal minder diep intrappen zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd? Of zou jij meer voelen voor andere maatregelen zoals bijvoorbeeld het oprekken van de stikstofregels?

Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18.00 en 19.00 uur.

Bel of Whatsapp 088-8505152 als je mee wilt praten. Online reageren doe je op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail dan naar depeiling@nhnieuws.nl.