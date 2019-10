Kantje boord: automobilist in Schagen blijft nat pak bespaard

SCHAGEN - Een automobilist is vanochtend in Schagen met vlag en wimpel geslaagd voor de hellingproef. De auto belandde aan de Nes in een steil aflopende berm en kukelde net niet in het water.

Vanwege het gevaar dat de auto met automobilist en al in het water zou vallen, werd de brandweer gealarmeerd. Omdat de auto op het droge bleef, was een duikactie niet nodig. Uiteindelijk is de auto met een band om het voorwiel van de helling afgetrokken.

Mogelijk doet de geluksvogel er wel goed aan om het inparkeren nog een paar keer te oefenen, want volgens getuigen verklaarde hij dat het bij die speciale verrichting misging.