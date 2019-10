Reuzenkwal gespot op strand Texel

TEXEL - Op het strand van Texel is gisteren een reuzenkwal gevonden. Het dier werd gespot en op beeld vastgelegd door fotografe Sytske Dijksen, die de kwal tegenkwam op de punt van de Hors, de zuidpunt van het waddeneiland. "Heel erg leuk, ik was er al een hele tijd naar aan het uitkijken."

"Het geeft altijd een kick om iets bijzonders te vinden op het strand", vertelt de op Texel woonachtige fotografe aan NH Nieuws. Bang voor vieze handen is ze niet, dus nadat ze de reuzenkwal had gevonden, tilde ze het dier op en draaide 'm om. Zo kon ze de kwal van meerdere kanten bekijken:

Dijksen loopt al jarenlang veel op het strand en trof in de loop der tijd diverse keren grote kwallen aan. Zo spoelden er in 2014, 2015 en 2016 ook reuzenkwallen aan. "Omdat ik er eerder een paar heb gevonden, keek ik er nu al een paar maanden weer naar uit. Maar het is alweer een paar jaar geleden dat ik zo'n grote heb gezien", vertelt ze enthousiast.

Zachte winter

Haar idee dat het aan de voorbije zachte winter is te danken dat de kwal is gevonden, wordt onderstreept door conservator Arthur Oosterbaan van Ecomare. "Normaal gesproken overleven kwallen de winter niet. Dat komt door de kou en het gebrek aan voedsel. Deze kwal heeft het overleefd dankzij de zachte winter en kon in het voorjaar weer plankton eten."

Overigens heeft de reuzenkwal van gisteren geen recordgrootte, sluit Oosterbaan af. "Relatief gezien is het een kleintje van net geen 60 centimeter doorsnede. Ze kunnen maximaal 90 centimer worden."