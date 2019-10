Hilversumse raadsleden: "Burgemeester Broertjes wuifde onze integriteitsmeldingen weg"

HILVERSUM - Burgemeester Pieter Broertjes heeft vroege integriteitsmeldingen over onder meer wethouder Wimar Jaeger niet serieus opgepakt en weggewuifd. Dat stellen raadsleden van Leefbaar Hilversum, Hilversums Belang en de SP.

De drie raadsleden stellen los van elkaar dat burgemeester Broertjes ze de deur wees toen ze een klacht wilden indienen over de integriteit van onder meer Jaeger. Dat schrijft huis-aan-huisblad De Gooi en Eembode deze week. "Er is drie keer 'nee' gezegd tegen ons. We zijn onder druk gezet. Wat willen jullie hiermee bereiken? Het gemeentebestuur van Hilversum beschadigen, kregen we te horen", meldt Mirjam Kooloos, fractievoorzitter van Leefbaar Hilversum, tegen de krant.

Meer meldingen

Samen met toenmalig fractiegenoot Henk Blok - nu de voorman van Hilversums Belang - diende Kooloos een klacht in over de rol van wethouder Jaeger in het Philipscomplexdossier, een woonproject. Die werd weggewuifd. Overigens kwam het later wel tot een integriteitsonderzoek naar Jaeger. Daaruit bleek dat hem niets te verwijten viel.

Blok heeft vaker meegemaakt dat Broertjes hem nul op het rekest gaf bij een integriteitsmelding: ook een klacht over een vermeende niet-professionele relatie van een wethouder werd meermaals niet opgepakt door Broertjes.

SP-fractievoorzitter Bianca Verweij stelt ook dat Broertjes twee integriteitsmeldingen van haar niet heeft opgepakt. "Eén keer was de reactie: je denkt toch niet dat ik daar wat mee ga doen?", vertelde ze afgelopen september tegen de raad.

Ze probeerde het na de afwijzing over een andere boeg te gooien, maar merkte ook toen dat alles niet netjes verliep. Ze stelde zelfs dat Broertjes, na haar integriteitsklacht over de rol van wethouder Jaeger in de zaak rond zijn omstreden nevenfunctie bij de Dutch Media Foundation, haar naam had gelekt. Broertjes bood daar later zijn excuses voor aan.

Reactie burgemeester

Burgemeester Broertjes heeft als burgemeester de taak om integriteit te waarborgen en dus integriteitsmeldingen op te pakken en te onderzoeken. Broertjes herkent zich in een reactie tegen de krant niet in de kritiek van de raadsleden. Hij stelt helemaal geen 'nee' te hebben gezegd tegen de meldingen. Bovendien zegt hij schriftelijke meldingen helemaal niet te kunnen weigeren. Dat is door de gemeente Hilversum vastgelegd in een stappenplan voor integriteitsmeldingen.

De betrokken raadsleden stellen dat het protocol rond integriteitsmeldingen nog strakker kan. SP-leider Verweij oppert bijvoorbeeld dat er een externe vertrouwenspersoon moet komen die het proces van integriteitsmeldingen leidt.