Lichtjesavond verbindt Haarlemmers: "Al een paar keer m'n tranen moeten inslikken"

HAARLEM - Haarlemmers kwamen gisteravond samen op begraafplaats Kleverlaan om overleden dierbaren te herdenken. Maar Lichtjesavond maakt meer los dan de herinnering aan geliefden: "De saamhorigheid, het is gewoon een heel speciaal moment", benadrukt Linda Frank van de Stichting Nabestaandenzorg.

Onder begeleiding van stemmige pianomuziek werden er honderden fakkels, kaarsjes en lampjes aangestoken of aangezet. "Op zo'n avond als deze staan de lichtjes wel centraal, maar de door de verbondenheid voel je ook een energie. Mensen die met elkaar overledenen herdenken, troost vinden bij elkaar en elkaar ontmoeten."

Wie er behoefte aan had, kon een persoonlijk bericht in de wensboom achterlaten. En zo'n bericht hoeft niet per se gericht te zijn aan een dierbare: "Het is een speciaal bericht", vertelt een vrouw over de tekst op het kaartje dat zij in de boom heeft gehangen. "Maar eigenlijk voor mezelf, om door te zetten en moed uit te putten." De avond maakt diepe indruk op haar, vertelt ze. "Ik heb al een paar keer m'n tranen moeten inslikken."

Waardevol

"Je gedenkt iemand die je kwijt bent, er worden mooie gedichten voorgedragen en er wordt mooie muziek gespeeld", vat een vrouw de avond samen. "Het is de saamhorigheid die deze dag waardevol maakt."



Aan het eind van de avond werden de namen van overleden dierbaren hardop voorgelezen, iets dat volgens Linda Frank in het dagelijks leven allesbehalve een vanzelfsprekendheid is. "Mensen weten niet zo goed hoe ze ermee om moeten gaan, dus dan wordt de naam van de overledene vaak verzwegen of we praten eromheen. Terwijl juist het noemen van die naam zoveel impact heeft en zoveel troost biedt."