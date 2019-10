Boek uitgebracht over 'misschien wel beste Ajacied ooit': "Keizer was beter dan Cruijff"

AMSTERDAM - "Het werd hoog tijd dat Piet Keizer uit de schaduw van Johan Cruijff zou stappen." Dat was voor journalist Jaap Visser in één zin de reden om een boek te schrijven over de legendarische Ajax-aanvaller uit de jaren '60 en '70.

"Toen ik jong was - een eeuwigheid geleden - werd er door volwassen voetballiefhebbers gediscussieerd wie er nou beter was", vertelt Visser in De Ochtendshow op NH Radio. "Er waren er heel veel die Keizer in elk geval genialer dan Cruijff vonden. Dat is ook de ondertitel van het boek: Maar Keizer is beter."

Nukkige buien

Keizer had een eigenaardige band met het voetbal, erkent Visser. "Piet kon nukkige buien hebben. Hij heeft ooit de opmerking geplaatst dat hij net zo lief voor lege tribunes voetbalde. Ik heb hem diverse keren benaderd of hij wilde meewerken aan het boek dat ik over hem wilde maken. Naarmate ik het vaker deed, raakte hij steeds meer geïrriteerd. Toen ik het voor de vierde of vijfde keer probeerde, zei hij 'sodemieter nou een eind op, je doet het maar als ik dood ben'."

Dat had ermee te maken dat Keizer niet stond te trappelen dat er in zijn privéleven geroerd zou worden, legt de journalist uit. "Piet heeft toch een enigszins gemankeerd privéleven, daar wil hij helemaal niet mee geconfronteerd worden. Bovendien, die aandacht interesseerde hem niet. Hij vond het ook prima dat Johan Cruijff in de schijnwerpers stond en z’n ding kon doen."

Gezin verwaarloosd

Nadat Keizer in 1974 abrupt was gestopt met voetballen, heeft hij een tijdlang zijn gezin verwaarloosd. Visser: "Uiteindelijk heeft dat geleid tot een scheiding en tot een niet meer te lijmen breuk met de oudste van zijn twee zonen. Dat is pijnlijk."

Toch zou Keizer - als hij nog had geleefd: hij overleed in 2017 - trots zijn geweest op het boek dat nu verschijnt. "Heimelijk zou hij heel trots zijn nu. Ook omdat we er redelijk goed in zijn geslaagd het ‘plan Keizer’, zijn visie op voetbal, heel goed te vertalen. Dat was op nadrukkelijk verzoek van de familie, de nabestaanden. En Piet wilde dan niet bewierookt worden, hij wilde wel gerespecteerd worden. En het respect voor Keizer zit heel erg in dit boek."