Politie vindt meer dan honderd doses drugs en fortuin aan contanten in woning Alkmaarse dealer

ALKMAAR - De Alkmaarse wijkagent Bas Wijnen heeft een begin gemaakt met zijn Sinterklaas-verlanglijstje. Bovenaan prijkt een geldtelmachine, want het handmatig tellen van de contanten die hij en zijn collega's onlangs bij een drugsdealer aantroffen, is hem niet in de koude kleren gaan zitten.

Dat schrijft hij bij een getwitterde foto van het inbeslaggenomen geld en de verdovende middelen. "Pfff...2x alles geteld", schrijft hij. Een exact bedrag wordt niet genoemd, maar op basis van de foto lijkt het al snel om tienduizenden euro's te gaan. Behalve de grote som cash zijn er op de foto ook meer dan honderd zogeheten ponypacks - drugsenvelopjes - en een paar handen vol joints te zien.

De vondst werd 'enkele weken geleden' gedaan, toen Alkmaarse wijkagenten in samenwerking met het Basisteam Recherche (btr) 'een instap in een woning' deden, meldt Wijnen. Hoewel de foto de indruk kan wekken dat drugshandel een lucratieve business is, waarschuwt Wijnen voor de mogelijke gevolgen: "Even serieus: laat je niet verleiden. Je raakt je huis kwijt en alles waarvan je niet kunt aantonen dat het niet verkregen is met crimineel geld".