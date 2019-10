'Onderwereld betrokken bij verdwijning 52-jarige Amsterdamse Naima Jillal'

AMSTERDAM - De verdwijning van de Amsterdamse Naima Jillal lijkt verband te houden met de onderwereld. Dat bevestigt de landelijke recherche aan Het Parool.

Volgens bronnen is de 52-jarige Amsterdamse gelieerd aan groepen die actief zijn in de grootschalige drugshandel, zo meldt de krant.

Ontvoering?

Of de vrouw is ontvoerd, blijft nog onduidelijk. Mogelijk heeft Jillal er zelf voor gekozen om te verdwijnen. Wel gaf de politie in Opsporing Verzocht al aan te vrezen voor een misdrijf.

Sinds zondag 20 oktober is de Amsterdamse spoorloos. Ze werd voor het laatst gezien op de Gustav Mahlerlaan in Amsterdam-Zuid, waar ze in een donkerkleurige auto stapte. Sindsdien heeft Jillal's familie niks meer van haar vernomen.