Vader doodgereden Harm hoopt op gerechtigheid: "De politie moet hiervan leren"

AMSTERDAM - De politieagent die in de nacht van 14 september 2016 in Amsterdam de 34-jarige Harm Wimmenhove doodreed, staat vandaag voor de rechter. Behalve op gerechtigheid hoopt Roel Wimmenhove, de vader van Harm, dat het incident een les is geweest voor de politie.

Tijdens de bewuste nacht stapt Harm na een avondje varen met vrienden op de fiets naar huis. Ongeveer tegelijkertijd krijgt een politieagent in een busje voor politiehonden een oproep dat er wordt ingebroken bij de Primark op het Damrak. De agent rijdt er vanuit Amsterdam-West direct naartoe en doet dat met een snelheid van 85 kilometer per uur.

Seponeren

De klap die kort daarna volgt tussen het busje en Harm, wordt de 34-jarige Amsterdammer fataal. Harm knalt met de zijkant van zijn hoofd tegen de ruit van het politiebusje, vliegt door de lucht, komt neer op een geparkeerde auto en daarna op straat. Diezelfde dag overlijdt hij in het VU-ziekenhuis.

In eerste instantie wil de officier van justitie de zaak seponeren. Weliswaar had de agent niet harder mogen rijden dan 50 kilometer per uur, toch had Harm volgens de officier voorrang moeten verlenen aan de passerende auto. Bovendien had hij geen licht op zijn fiets en minstens drie à vier drankjes op. De officier besluit dan ook dat het er geen sprake is van dood door schuld.

Agent toch voor de rechter

Die beslissing komt hard aan bij de nabestaanden. Niet eens zozeer omdat de agent vrijuit gaat, maar vooral omdat de familie het gevoel heeft dat het OM de zaak niet zorgvuldig genoeg heeft beoordeeld. Zo vraagt de familie zich onder andere af of Harm het busje door de hoge snelheid op tijd had kunnen zien aankomen in de bocht waar het fatale ongeval plaatsvond. Ook twijfelen ze of Harm met een voorlamp op zijn fiets wel was opgemerkt en menen ze dat de agent roekeloos en te hard reed.

De nabestaanden starten dan ook een zogenaamde artikel 12-procedure. Dat houdt in dat het OM de agent die het politiebusje bestuurt, moet vervolgen als de familie door het gerechtshof in het gelijk wordt gesteld. En dat gebeurt.

Gerechtigheid

Tijdens de rechtszaak die vandaag dient, zal Roel Wimmenhove, de vader van Harm, gebruik maken van zijn spreekrecht. Naast gerechtigheid hoopt hij dat deze zaak als voorbeeld kan dienen voor de politie. "De politie zou ook zelf moeten willen dat de agenten die de straat opgaan en die soms in ingewikkelde situaties terecht komen, beseffen dat alles wat ze doen veilig moet zijn. Je kunt niet zomaar denken: het is 's avonds stil op straat, het is rustig, er zal wel niets gebeuren."

Wimmenhove vindt het lastig om te zeggen of hij zit te wachten op excuses of een spijtbetuiging van de agent. "Het zou mooi zijn, denk ik. Het zou mooi zijn als je op een dag samen aan tafel zou kunnen zitten en dat hij zou kunnen zeggen: sorry, ik heb er spijt van en ik zie in dat het anders had gemoeten."

"Aan de ene kant is het dus ons recht halen met als achterliggend idee dat de organistie ervan leert", zegt Wimmenhove verder. "Daarnaast is er dus dat excuus. Het zou mooi zijn als dat eraan vooraf zou gaan en dat dat niet nog eens achteraf zou komen."