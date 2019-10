Een gewonde bij botsing tussen twee auto's op Oranjebaan in Amstelveen

AMSTELVEEN - Op de kruising van de Oranjebaan met de Burgemeester Boersweg in Amstelveen zijn eerder vanavond twee auto's op elkaar gebotst. Daarbij is een gewonde gevallen die met spoed naar het ziekenhuis is vervoerd.

Het ongeluk gebeurde rond 20:00 uur vanavond op de kruising bij de brandweerkazerne. Brandweerlieden hebben de inzittende geassisteerd bij het verlaten van de auto's.

Op foto's is te zien dat beide auto's flinke blikschade aan de botsing hebben overgehouden. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Het kruispunt is afgezet en er wordt onderzoek gedaan door de politie.