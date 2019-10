WIJDEWORMER - Een motorrijder is vanavond gewond geraakt bij een ongeluk met een auto op de Oosterdwarsweg in Wijdewormer. Het slachtoffer belandde door de klap in de berm.

De motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.

De bestuurder van de auto heeft niks aan het ongeluk overgehouden. De politie doet onderzoek.