Straatberoving in Beverwijk: politie zoekt daders

BEVERWIJK - In de omgeving van de Bullerlaan in Beverwijk is vanavond iemand op straat beroofd. Het slachtoffer is niet gewond geraakt. Er wordt nog gezocht naar de daders.

Het gebeurde rond 18:30 uur. De politie wilde verder niet reageren tegen NH Nieuws.

Wel is er via Burgernet een signalement verspreid. Het gaat om twee lichtgetinte mannen van ongeveer 1.75 tot 1.80 meter lang.

De omgeving is afgezet voor politieonderzoek.



In de naastgelegen gemeente Heemkerk waren deze week twee overvallen; een pizzeria en een sushitent. Het is niet duidelijk of er een verband is.