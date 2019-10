Nog geen nieuwe naam voor fusie Langedijk en Heerhugowaard: keuze volledig aan inwoners

ZUID-SCHARWOUDE - Langedijkers en Heerhugowaarders worden uitgedaagd een nieuwe naam te verzinnen voor de fusiegemeente. Eerder voorgestelde namen zoals 'Dijk en Waard' of 'Scharwouderland' zijn daarmee (voorlopig) van tafel. Dit bleek vanavond tijdens de eerste 'fusieraad' van beide gemeenten.

De beide gemeenten gaan per januari ambtelijk samen verder. Over ruim twee jaar wordt er écht gehuwd en dan is een nieuwe gemeentenaam nodig. De college's van B&W van Langedijk en Heerhugowaard hadden voorgesteld uit zes namen te kiezen, met 'Dijk en Waard' als favoriet. Daarna zouden inwoners er iets van mogen vinden.

Lees ook: Heerhugowaard en Langedijk gaan trouwen, maar hoe moet de nieuwe gemeente heten?

De ruim vijftig gemeenteraadsleden van beide gemeenten, die vanavond voor het eerst gezamenlijk bijeen waren, staken daar een stokje voor. Zij willen dat inwoners alle ruimte krijgen om zelf een nieuwe naam te bedenken en niet met een opgelegde keuze worden geconfronteerd.

Emoties

'De naam van je gemeente roept emoties op, het staat in je paspoort. Die emoties moeten niet negatief zijn', redeneerden diverse raadsleden. 'Geef onze inwoners de vrijheid. Ze zijn creatief genoeg en kunnen zeker met historisch verantwoorde of juist verrassende op de toekomstgerichte namen komen.'

De politieke partijen in Langedijk wilden in eerste instantie wel de huidige gemeentenamen of afgeleiden daarvan uitsluiten, maar dat viel bij de Waardse partijen niet goed. Uiteindelijk wist iedereen elkaar te vinden en wordt zo snel mogelijk de inwoners gevraagd met naamsuggesties te komen, bij voorkeur een nieuwe.

Een commissie bestaande uit college-leden en de plaatsvervangend raadsvoorzitters kiest daar vijf namen uit. Die worden opnieuw voorgelegd aan de inwoners. 'Zo krijg je een naam gekozen door en voor de inwoners', concludeerde de fusieraad. Volgens beide gemeentebesturen is dit binnen de gestelde tijd binnen het fusieproces (uiterlijk februari) te regelen.